Лондон, , 23:22 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 3240 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 30 мая свидетельствуют данные правительства страны.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране превышает 4,48 млн.

Отмечается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании превышает 127 тыс.

Напомним, днем ранее в Британии за сутки выявили почти 3,4 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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