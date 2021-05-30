Минск, , 23:19 — REGNUM Ответные экономические санкции Белоруссии против Украины будут соответствовать тому ущербу, который был причинен Минску в результате санкций со стороны Киева, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

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Он отметил, что это был выбор Украины поставить отношения с Беларусью «на паузу», тогда как Минск всегда заявлял, что поддерживает и заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Киевом.

Однако, добавил он, на каком-то этапе, «желая понравиться своим покровителям», украинские власти принимают решение «поставить отношения с Минском на паузу, вводят ряд ограничений на поставку белорусской продукции, отменяются тендеры, которые мы выиграли».

«Мы примем адекватные меры ровно на ту сумму, которую потеряли», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Минске был задержан бывший редактор экстремистского (признан таковым в Белоруссии) телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Задержание оппозиционера вызвало осуждение стран Запада, а также Украины, которая не только осудила произошедшее, но и прекратила авиасообщение с Белоруссией, а также закрыла для соседней республики свое небо и готовит пакет санкций против чиновников, близких президенту Белоруссии Александру Лукашенко.