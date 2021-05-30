Берн, , 23:19 — REGNUM 30 мая в Санк-Галлене на стадионе «АФГ Арена» в рамках товарищеской встречи сборная Швейцарии по футболу одержала волевую победу над сборной США со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч на 5-й минуте встречи забил американский полузащитник «Лос-Анджелес Гелэкси» Себастьян Летгет после передачи Брендена Эронсона — 0:1. Через 5 минут фланговый защитник «Торино» Рикардо Родригес восстановил равновесие в счете — 1:1. Под занавес первого тайма Родригес упустил шанс забить с одиннадцатиметровой отметки. На экваторе второй половины экс-полузащитник ЦСКА Стивен Цубер впервые вывел хозяев вперед — 2:1.

На матче работала немецкая бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Ассистенты главного судьи — Эдуард Байтингер и Торстен Шиффнер.

Стартовые составы команд:

Швейцария: Цоммер, Эльведи, Бенито, Шер, Видмер, Закариа, Джака, Родригес, Шакири, Эмболо, Сеферович.

США: Хорват, Дест, Брукс, Маккензи, Кэннон, Маккенни, Эронсон, Летгет, Рейра, Сарджент, Юилл.