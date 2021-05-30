Женева, Швейцария, , 23:14 — REGNUM Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 на планете Земля достигло 169 597 415 человек, за последние сутки в мире выявили 469 996 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 30 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 11 311 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 530 582.

Днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 519 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

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