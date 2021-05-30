Минск, , 23:48 — REGNUM Организаторы шоу «X-Factor. Беларусь» отреагировали на слова певицы Риты Дакоты об отстранении её от участия в проекте. Об этом сообщило издание StarHit.

По данным издания, продюсеры шоу опровергли заявление певицы :«Этот человек (Рита Дакота — ИА REGNUM) не должен был стать наставником на шоу. Кандидатура была исключена почти сразу же нашей командой». Организаторы «X-Factor. Беларусь» также добавили, что«остановились на очень талантливых людях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рита Дакота призналась, что именно она должна была быть одной из наставников проекта, однако, вместо неё «в кресло посадили Олю Бузову». По мнению Дакоты, такое решение организаторы приняли из-за её позиции — она не приезжает в Белоруссию петь, так как не желает«поддерживать режим».

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