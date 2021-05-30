Ванкувер, Канада, , 23:01 — REGNUM Сегодня, 30 мая, генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Бенина дал комментарий после заключения контракта с российским нападающим Василием Подколзин.

«Василий — настоящий боец, который играет в агрессивный хоккей.

Он эффективно использует габариты и технику, чтобы подбираться к воротам и играть результативно.

Мы рады, что сегодня подписали с ним контракт. Он станет отличным дополнением к нашему молодому костяку», — приводит слова генменеджера «Ванкувера» официальный портал НХЛ.

Соглашением с бывшим форвардом СКА рассчитан на три сезона и имеет характер новичка. Подколзин был выбран «Ванкувером» под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2019 года.