Минск, , 22:58 — REGNUM Заявления о возможном «поглощении» Белоруссии Россией являются беспочвенными. Об этом 30 мая заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете «Коммерсантъ».

»Опасения…, что Беларусь чуть ли не завтра будет поглощена Россией, абсолютно беспочвенны», — отметил дипломат.

Макей добавил, что Минск исходит из того, что национальный суверенитет обоих государств сохраняется.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств СНГ заявил, что попытка силовой интеграции государств сегодня вызовет «страшный отпор».

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