Лондон, , 22:56 — REGNUM Сегодня, 30 мая, полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт дал комментарий после победы своей команды в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил хавбек «аристократов» Кай Хаверц.

«В таком настроении ехать на Евро. Там будет некоторые парни из «Манчестер Сити», и я знаю, что будет нелегко. Я говорил с некоторыми — они заслужили быть в финале ЛЧ. Им сейчас тяжело.

Надеюсь, в следующем сезоне мы тоже будем бороться за победу в АПЛ», — приводит слова хавбека портал BBC.