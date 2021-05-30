Минск, , 22:55 — REGNUM Власти Белоруссии готовы к диалогу с Соединенными Штатами, однако готовность Минска принять посла США будет зависеть от политики Вашингтона в отношении республики. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью «Коммерсанту».

"Мы смотрим на развитие ситуации, посмотрим, как дальше будет выстраиваться политика США по отношению к Беларуси», — сказал Макей.

По его словам, посол США, прежде чем начать работу в Минске, «должна была бы подумать о том, с каким багажом она сюда едет или должна приехать».

«Она повстречалась со всеми, сделала огромное количество негативных заявлений в отношении Беларуси и ее руководства, и после этого она ждет, чтобы мы приняли ее с распростертыми объятиями?» — задался вопросом Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что с 3 июня Соединенные Штаты намерены вернуть санкции в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой 23 мая самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

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Также она заявила, что США присоединились к публичному осуждению событий 23 мая и рекомендовали американским граждан не ездить в Белоруссию, а также рекомендовали американским пассажирским перевозчикам «проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении полетов в воздушном пространстве Белоруссии».

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