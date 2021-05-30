Милан, Италия, , 22:48 — REGNUM Сегодня, 30 мая, французский портал L'Equipe сообщил, что защитником «Ланса» Жонатан Клосс попал в сферу интересов «Интера».

По данным источника, итальянский клуб считает игрока достойным кандидатом на замену защитнику Ашрафу Хакими, который близок к переходу в «ПСЖ».

«Интер» уже контактировал с представителями 28-летнего игрока «Ланса» по поводу потенциального трансфера.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Клосс принял участие в 33 матчах и набрал в них 9 (3+6) очков.