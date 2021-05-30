Петрозаводск, , 22:37 — REGNUM В Петрозаводске пожарные ликвидировали возгорание в гостинице «Северная», сообщает 30 мая пресс-служба регионального главного управления МЧС.

Отмечается, что постояльцев гостиницы временно разместили на первых этажах здания в крыле, которое не повреждено.

В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП случилось в воскресенье, 30 мая, по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.21. В настоящее время выясняются причины происшествия.

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