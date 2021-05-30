Барселона, Испания, , 22:35 — REGNUM Испанский центральный защитник Эрик Гарсия (20 лет) и форвард Серхио Кун Агуэро (32 года) уже прибыли в Барселону для прохождения медицинского осмотра перед тем, как их во вторник представят в качестве новых игроков каталонской «Барселоны». Об этом 30 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Источник: Mundo Deportivo.

Футболисты прибыли в Барселону (Испания) из Порту (Португалия) после матча финала Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси», завершившегося поражением «горожан» со счетом 0:1.

В прошедшем сезоне Серхио Агуэро принял участие в двадцати матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Эрик Гарсия сыграл лишь в двенадцати матчах во всех турнирах из-за высокой конкуренции в составе «горожан» на позицию центрального защитника. Испанец был лишь четвертым кандидатом на эту позицию после Рубена Диаша, Джона Стоунса и Эмерика Ляпорта.