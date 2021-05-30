Каир, , 22:25 — REGNUM В Египте выявили семь случаев заболевания мукормикоза («чёрная плесень»), сообщает 30 мая издание Al Ahram.

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Отмечается, что все случаи заражения были выявлены в провинции Шаркия.

Трем заразившимся были сделаны операции по удалению поврежденных плесенью органов, один находится в крайне тяжелом состоянии, остальные стабильны», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, мукормикоз был распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого числа больных диабетом, еще до пандемии коронавирусной инфекции. При этом данное заболевание чаще всего возникает у находящихся долгое время в отделениях интенсивной терапии пациентов с COVID-19, больных диабетом, и у тех из них, кто получает большие дозы стероидов.