Минск, , 22:24 — REGNUM Суд в Минске примет решение о дальнейшей судьбе задержанной в Минске гражданки России Софии Сапеги после окончания расследования ее дела. Об этом 30 мая заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете «Коммерсантъ».

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

»Расследование должно показать, кто она (София Сапега — прим. ИА REGNUM) на самом деле, какие действия предпринимала, нанесли ли эти действия ущерб Беларуси… — сказал Макей. — Об этом скажет суд».

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске 23 мая. Поступило сообщение, что на борту бомба. В Минске с самолета были сняты основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и гражданка РФ София Сапега.

Читайте также: Лукашенко рассказал Путину подробности ситуации с самолётом Ryanair