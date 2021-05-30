Никосия, , 21:56 — REGNUM На выборах в парламент Кипра побеждает правящая партия «Демократический сбор», свидетельствуют данные ЦИК республики.

Отмечается, после обработки 97,5% бюллетеней «Демократический сбор» набирает 27,8% голосов, ближайший конкурент — Прогрессивная партия трудового народа Кипра — 22,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, политологи предполагали перед голосованием, что у правящей партии в этом противостоянии будет совсем небольшое лидерство.

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