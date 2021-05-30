Рига, , 21:52 — REGNUM Сегодня, 30 мая, пресс-служба Федерации хоккея России сообщила предварительный состав национальной сборной на матч группового этапа против команды Швеции. Встреча с «Тре Крунур» состоится завтра, 31 мая.

Планируемый состав сборной России выглядит следующим образом:

Голкиперы: Самсонов (Бочаров)

Первое звено: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко

Второе звено: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов

Третье звено: Зуб — Орлов, Бурдасов — Морозов — Тарасенко

Четвертое звено: Ожиганов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Галимов