Банги, , 21:52 — REGNUM Информацию СМИ о том, что в ЦАР в результате взрыва якобы погибли трое граждан России, не может подтвердить посольство Российской Федерации. Об этом 30 мая заявил РИА Новости посол России в ЦАР Владимир Титоренко.

«Посольство (посольство РФ в Банги — прим. ИА REGNUM) будет выяснять», — сказал Титоренко.

Напомним, 30 мая радио Radio Ndeke Luka сообщило, что трое граждан России якобы погибли в результате взрыва в ЦАР.

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