Москва, , 21:30 — REGNUM 27-летний бразильский центральный полузащитник португальской «Бенфики» Габриэл попал в сферу трансферных интересов московского «Спартака». Об этом 30 мая сообщил журналист Педру Альмейда в своем Twitter-аккаунте.

В прошедшем сезоне португальской Примейры Габриэл принял участие в 20-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. В четырех играх Кубка Португалии футболист отдал одну результативную передачу.

Габриэл перешел в «Бенфику» 27 августа 2018 года из «Леганеса» за 9,6 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает бразильца в 7 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Бенфикой» истечет в конце сезона 2023/24. Помимо «Бенфики» и «Леганеса» Габриэл успел поиграть за «Ресенде», «Про Верчелли», «Специю», «Пескару», «Ливорно» и туринский «Ювентус».