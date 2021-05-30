Екатеринбург, , 21:28 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту стрельбы, в результате которой пострадали сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

Подозреваемым является 48-летний житель Екатеринбурга. Он произвёл выстрелы из охотничьего карабина по находившимся во дворе людям. Дело возбудили о покушение на убийство малолетнего и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Задержанному грозит пожизненное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба произошла 30 мая. Гражданин стрелял из дома на улице Бородина, но в итоге был задержан во время штурма квартиры.

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