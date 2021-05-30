Лондон, , 21:24 — REGNUM Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател опубликовала в своем Twitter фотографию со свадьбы премьер-министра Бориса Джонсона и Кэрри Саймондс.

https://twitter.com/pritipatel/status/1398939385643548672

«Мои поздравления мистеру и миссис Джонсон», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсон уже много лет сожительствовал с 33-летней Саймондс. Когда он стал премьер-министром она переехала вместе с ним в официальную резиденцию на Даунинг-стрит.

Предполагалось, что свадьба состоится летом 2022 года, однако церемония бракосочетания была проведена в обстановке секретности 29 мая 2021 года.

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