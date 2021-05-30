Барселона, Испания, , 21:19 — REGNUM Сегодня, 30 мая, полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказал свое мнение о ситуации вокруг главного тренера команды Роналда Кумана.

«Я не общался ни с людьми из клуба, ни с Куманом, так что я не в курсе, что происходит. Я слышу то же, что и вы.

Не знаю, уйдет ли Куман, не могу судить. Я могу сказать только, что у меня с ним хорошие отношения. Я считаю, что он хороший тренер. Надеюсь, он останется.

«Барселона» — один из главных клубов мира, если нет чемпионства, сразу начинается ворчание. Так что в этом смысле новости о Кумане меня не удивляют», — приводит слова полузащитника портал NU.nl.

«Барселона» завершила минувший розыгрыш чемпионата Испании на третьем месте в турнирной таблице, набрав 79 очков.