Москва, , 21:19 — REGNUM Попытки блогера представить депутата Госдумы РФ Константина Затулина другом неких «сепаратистов» выглядят невежественно. С таким заявлением выступила пресс-служба депутата в ответ на выпущенный на Youtube ролик Романа Романова «Кавказские радикалы, снёсшие русских солдат в Сочи, выдвинули своего кандидата в Госдуму».

В опубликованном видео блогер обвиняет Затулина в том, что тот не восстановления памятника в честь форта Святого Духа — укрепления российской Черноморской береговой линии 1837 года. Подчеркивается, что поводом для создания ролика стало известие о поддержке организацией адыгов-шапсугов Константина Затулина на праймериз «Единой России». Ранее именно они выступили за демонтаж памятника.

В пресс-службе депутата подчеркнули, что попытки Романова «представить Константина Затулина, инициатора поправки о государствообразующем русском народе в Конституцию, защитника русских соотечественников и автора программы «Русский вопрос» — врагом Русского народа и другом неких «сепаратистов» выглядят невежественно». Кроме того, на фоне «скандального хода праймериз в Сочи» подобные действия «навевают на мысль о предвыборной провокации конкурентов».

В заявлении пресс-службы Затулина подчеркивается, что сочинская организация «Адыгэ Хасэ» не является сепаратистской и радикальной, а депутат Госдумы представляет всех жителей Сочинского округа, вне зависимости от их национальности.

«Роман Романов, инициировавший сбор подписей за возвращение памятника в июле 2020 года, возмущён, что депутат, «обещавший установить памятник», якобы забыл обещанное. Хочется спросить, почему же сам Роман ни разу не вспомнил о памятнике, пока «случайно» не заметил (аккурат к праймериз) статью о поддержке шапсугами Затулина. Депутат прекрасно понимает, насколько чувствителен этот вопрос накануне выборов, и как его могут использовать недобрые силы с любой из сторон. Не Затулин инициировал установку памятника, а затем его снимал. Он неоднократно предупреждал администрацию города Сочи, что нужно установить монумент, но там «зарыли голову в песок», — добавили в пресс-службе депутата ГД РФ Константина Затулина.

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