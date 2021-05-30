Дортмунд, Германия, , 21:18 — REGNUM 30 мая портал WhoScored опубликовал символическую сборную прошедшего сезона Лиги чемпионов УЕФА. В сборную вошли четыре футболиста «Манчестер Сити», три футболиста «Пари Сен-Жермен», два футболиста «Челси» и по одному игроку «Порту» и «Боруссии».

Символическая сборная: Эдуар Менди (7,1) — Заиду Сануси (7,1), Сесар Аспиликуэта (7,1), Маркиньос (7,2), Жоау Канселу (7,2) — Фил Фоден (7,5), Кевин де Брёйне (7,5), Неймар (7,6), Рияд Марез (7,3) — Килиан Мбаппе (7,8), Эрлинг Холанд (8,0).

20-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил от портала WhoScored самую высокую оценку (8,0). В восьми матчах Холанд отметился 10-ю забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами. Норвежец стал лучшим бомбардиром турнира.

29 мая лондонский «Челси» в финале Лиги чемпионов УЕФА одержал минимальную победу над «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хаверц.