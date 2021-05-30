Екатеринбург, , 21:05 — REGNUM В Екатеринбурге СОБР Росгвардии задержал гражданина, подозреваемого в стрельбе по прохожим. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Задержание произошло во время штурма его квартиры. Сейчас подозреваемый передан сотрудникам полиции.

«Во время операции никто из офицеров спеподразделения Росгвардии не пострадал», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, житель микрорайона Химмаш 30 мая стрелял по прохожим. Он ранил девочку и мужчину.

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