Миннеаполис, США, , 21:03 — REGNUM Руководство американского хоккейного клуба «Миннесота» предложила новый контракт 24-летнему российскому нападающему Кириллу Капризову сроком на 8 лет. Об этом сообщило издание The Athletic. Сообщается, что Капризов будет получать в «Миннесоте» по новому контракту более 8 миллионов долларов за сезон.

В прошедшем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 55-ти матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 51 (27+24) очка по системе гол+пас.

Кирилл Капризов перешел в «Миннесоту» 13 июля 2020 года, подписав контракт на два сезона. В Национальной Хоккейной Лиге российский хоккеист дебютировал 14 января 2021 года в матче против «Лос-Анджелес Кингз», в котором отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.