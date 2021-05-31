Ульяновск, , 00:10 — REGNUM В Ульяновской области спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды и ливнях. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, 31 мая до 05:00 — 07:00 часов местами по Ульяновской области ожидаются крупный град, ливневые дожди, а также шквалистый ветер с порывами 20 — 25 метров в секунду.

«Объявляется «оранжевый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, погодная шкала состоится из четырёх уровней и призвана обратить внимание населения на прогноз погоды, чтобы минимизировать возможные риски от неблагоприятных явлений. В том числе «оранжевый» означает, что погода опасна.