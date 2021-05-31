Ульяновск, , 06:45 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор по уголовному делу о загрязнении пруда в Мелекесском районе. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

В ведомстве отмечают, что перед судом предстал заместитель директора компании «Селен». Правоохранители установили, что в июне 2020 года при ремонте в системе оборотного водоснабжения были «ненадлежащим образом» закрыты трубы, через которые очищенная вода поступает в реку Сосновка и пруд Фабричный.

«В связи с чем поднятый со дна ил попал в водный объект, вызвав массовую гибель рыбы», — говорится, в частности, в сообщении.

По данным следствия, заместитель руководителя организации, который был ответственным за проведение работ и их контроль, не исполнил свои обязанности «надлежащим образом».

В сообщении отмечается, что нанесённый ущерб эксперты оценили в 4,2 млн рублей, он возмещён.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ («Загрязнение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения»). Суд назначил подсудимому судебный штраф, его размер не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ранее заявляли об усилении контроль в части состояния атмосферного воздуха. Также региональные власти выступают за ужесточение санкций за загрязнение атмосферного воздуха, что наиболее актуально для Заволжья в Ульяновске, жители которого часто жалуются на выбросы вредных веществ.

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