Богота, 30 мая 2021, 20:48 — REGNUM Полицейский вертолет рухнул на севере Колумбии. Об этом 30 мая сообщил президент страны Иван Дуке на странице в соцсети Twitter.
По его словам, трагедия произошла в муниципалитете Кантагальо, на юге департамента Боливар. По последним данным, в результате происшествия погибли не менее пяти человек.
«Мы глубоко сожалеем о гибели пяти героев нашей полиции», — написал Дуке.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
Как передавало ИА REGNUM, 28 мая на востоке столицы Индонезии Джакарты потерпел крушение вертолет, выполняющий учебно-тренировочную миссию.
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