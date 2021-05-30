Киев, , 20:46 — REGNUM В Киеве у офиса президента Украины Владимира Зеленского началась акция в поддержку экс-главы одесского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Стерненко. Об этом 30 мая сообщает издание «Вести».

По данным издания, у офиса президента собрались около 100−150 человек, среди которых — бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. Охрана правительственного квартала усилена.

На акцию принесли плакаты, на которых сравнивают президента страны Владимира Зеленского с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31мая Одесский апелляционный суд объявит свое решение по жалобе на приговор Стерненко.

В феврале Приморский районный суд Одессы назначил ему наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2014 году местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича. В марте адвокаты подали апелляцию на приговор.

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