Киев, 30 мая 2021, 20:46 — REGNUM В Киеве у офиса президента Украины Владимира Зеленского началась акция в поддержку экс-главы одесского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Стерненко. Об этом 30 мая сообщает издание «Вести».
По данным издания, у офиса президента собрались около 100−150 человек, среди которых — бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. Охрана правительственного квартала усилена.
На акцию принесли плакаты, на которых сравнивают президента страны Владимира Зеленского с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, 31мая Одесский апелляционный суд объявит свое решение по жалобе на приговор Стерненко.
В феврале Приморский районный суд Одессы назначил ему наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2014 году местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича. В марте адвокаты подали апелляцию на приговор.
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