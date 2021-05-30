Мюнхен, Германия, , 20:35 — REGNUM Сегодня, 30 мая, полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился эмоциями после приглашения от главного тренера сборной Германии Йоахима Лева в составе национальной команды для выступления на чемпионате Европы.

«Для меня невызов в сборную был ударом, но ситуацию, сложившуюся тогда, не сравнить с той, что была в последние полтора года. Со спортивной точки зрения я понял решение Лева. Я понял, что он имел в виду.

Сейчас это все в прошлом. С тех пор все сильно изменилось. Флик в «Баварии» возложил на меня ответственность, и доверие нужно подкрепить хорошей игрой.

Возможность представлять Германию на турнирах — всегда особая честь. Я вижу уровень этой команды, у меня есть желание разбудить немецкий футбол после сна. Счастлив, что мне предоставили шанс для этого», — приводит слова футболиста официальный портал Федерации футбола Германии.

Напомним, что хавбек «Баварии» не вызывался в сборную с ноября 2018 года.