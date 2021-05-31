Ульяновск, , 08:06 — REGNUM В Ульяновской области отметили чувашский национальный Акатуй (праздник в честь окончания весенних полевых работ). В нём приняли участие представители пяти регионов. В числе почётных гостей от Чувашии был президент Чувашского национального конгресса (ЧНК), депутат Госсовета республики Николай Угаслов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Чувашский национальный праздник отмечается в Ульяновской области с 1990 года. В этом году на главной открытой площадке в Ульяновске культурную программу представили около 30 творческих коллективов из Чувашии, Татарии, Башкирии, Самарской и Ульяновской области. Также работали 14 национальных подворий. Помимо этого, участники состязались в силе и ловкости.

Почётными гостями праздника стали, в частности, врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, депутат Госдумы Владислав Третьяк, президент ЧНК Николай Угаслов.

В своём выступлении Третьяк отметил, что Акатуй — это всенародный исторический праздник, который напоминает о том, что «все мы являемся частью одной страны, живём в большой семье».

Как сообщало ИА REGNUM, Акатуй является одним из главных национальных праздников чувашского народа и посвящён окончанию весеннего сева. В переводе с чувашского языка «ака» означает сев, «туй» — свадьба.

Напомним, что ранее в Ульяновске также прошёл национальный мордовский праздник Шумбрат и татарский Сабантуй.

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