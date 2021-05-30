Кишинёв, , 20:20 — REGNUM 40 новых носителей SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки в Молдавии. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, всего за время пандемии в стране выявили 255 145 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 247 444 человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране скончались 6104 пациентов с COVID-19.

Напомним, днём ранее в Молдавии выявили 45 носителей SARS-CoV-2.

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