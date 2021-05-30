Никосия, , 20:19 — REGNUM На выборах в парламент Кипра лидируют правящая партия «Демократический сбор» (ДИСИ) и оппозиционная Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), свидетельствуют результаты опросов на выходах с избирательных участков, проведенные ведущими телеканалами республики.

Так, согласно результатам экзитполов, ДИСИ отдали от 24% до 28% избирателей, АКЭЛ — от 23% до 27%. Политологи предполагали перед голосованием, что у правящей партии в этом противостоянии будет совсем небольшое лидерство.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории островного государства в 07:00 мск открылись 1 166 избирательных участков, они работали до 18:00 мск. Ещё шесть участков для голосования были открыты на территории Греции и в Лондоне в 08:00 по местному времени.

Согласно прогнозам, победу на выборах с большой долей вероятности одержит правящая правоцентристская партия «Демократический сбор». Она одержит победу над левоориентированной Прогрессивной партией трудового народа Кипра с небольшим преимуществом.