Екатеринбург, , 20:19 — REGNUM В микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге идут мероприятия по задержанию мужчины, который открыл стрельбу по прохожим. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Он добавил, что личность преступника и тип используемого им оружия устанавливаются. Руководители городского УМВД прибыли на место происшествия. Место ЧП оцеплено.

Известно, что стрельба началась из дома на улице Бородина. Её открыл один из жильцов. Как сообщало ИА REGNUM, от пулевых ранений пострадали девочка и сотрудник Росгвардии.

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