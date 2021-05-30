Париж, , 20:09 — REGNUM Во Франции начиная с 31 мая все лица старше 18 лет могут получить прививку от COVID-19. Об этом 30 мая сообщает Ouest-France.

С 31 мая все совершеннолетние во Франции смогут получить прививку от коронавируса. До сих пор прививаться могли только лица старше 50 лет либо страдающие сопутствующими заболеваниями, с ожирением или ослабленным иммунитетом, с высоким риском тяжёлого протекания болезни, и работники подвергающиеся повышенному риску заболевания COVID-19.

Люди в возрасте 18−54 лет смогут получить только мРНК-вакцину из лабораторий Pfizer/BioNTech и Moderna. Лица старше 55 лет могут быть привиты препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson, которые зарезервированы для их возрастной группы. По прогнозам властей Франции, вакцинация людей в возрасте от 16 до 18 лет может начаться в июне.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 28 мая одобрило вакцинацию подростков препаратом Pfizer/BioNTech.

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