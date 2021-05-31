Чебоксары, , 06:55 — REGNUM В Чебоксарах заведено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием спортивного автомобиля, в котором один человек получил тяжкие ранения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Авария произошла в ночь с 14 на 15 мая на Президентском бульваре в Чебоксарах. По предварительным данным правоохранителей, 24-летний водитель Chevrolet Camaro на регулируемом пешеходном переходе около гимназии № 5 сбил женщину. В прокуратуре отмечают, что пострадавшая с множественными травмами до сих пор находится в больнице.

Ранее в местной прессе отмечали, что женщина вышла выгуливать собак.

По факту происшествия возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Полиция устанавливает все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии полиция предварительно установила детали аварии с участием «Порше», которая произошла 21 апреля и в которой один человек скончался, ещё трое ранены. По предварительным данным, за рулём иномарки находилась женщина, которая отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.

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