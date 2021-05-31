Ульяновск, , 07:46 — REGNUM В Ульяновской области выявлено ещё более 80 случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

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По оперативной информации, с начала пандемии в регионе проведено 906 839 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Тесты сдали 868 439 человек, в том числе за последние сутки заражение SARS-CoV-2 выявлено у 84 жителей.

В управлении отмечают, что в настоящее время под наблюдением находятся 8685 человек.

Ранее в министерстве здравоохранения Ульяновской области отмечали, что по итогам пяти месяцев работы поезда здоровья консультации получили свыше 1,5 тыс. жителей отдалённых районов Ульяновской области. Приёмы, в частности, ведут эндокринолог, хирург, кардиолог, акушер-гинеколог, онколог, фтизиатр, психиатр-нарколог и терапевты.