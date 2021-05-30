Бамако, , 19:51 — REGNUM Пять человек были убиты 30 мая в результате нападения джихадистов на юге Мали. Об этом сообщает Ouest-France.

По словам представителя силовых структур, пять человек — полицейский и четыре гражданских лица — были убиты в результате нападения джихадистов на контрольно-пропускной пункт на юге Мали.

Нападение произошло в тот день, когда в Гане проходил саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) между главами западноафриканских государств, собранный из-за государственного переворота в Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон осудил «неприемлемый государственный переворот» в Мали, в результате которого к власти в стране пришёл вице-президент Ассими Гоита, и заявил, что готов вывести из Мали 5100 французских военных, находящихся в стране на данный момент, если Мали пойдет «в направлении радикального исламизма».