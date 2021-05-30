Вашингтон, , 19:50 — REGNUM Якобы связанный с проектом строительства «Северного потока — 2» американский дипломат перед выборами президента США в 2020 году перечислил средства на ведение кампании Джо Байдена. Об этом пишет The New York Post.

Так, по данным газеты, в октябре 2020 года на нужды избирательного штаба Байдена выделил $4 тыс. бывший американский дипломат Ричард Берт. Кроме того, в марте того же года он направил $10 тыс. политическому комитету, поддерживающего кандидата от демократов.

По сведениям The New York Post, Берт представляет интересы в том числе компаний, которые являются партнерами российской госкорпорации «Газпром» по «Северному потоку — 2». В их числе германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разведсообщество США обвинило Россию в попытках повлиять на выборы 2021 года и способствовать переизбранию Дональда Трампа. В то же время в докладе разведки сообщалось, что Иран пытался добиться поражения Трампа, а Китай вмешиваться не стал.

Читайте также: В Госдуме ответили на планы США по центрам по борьбе с влиянием извне