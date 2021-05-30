Москва, , 19:49 — REGNUM Брат и агент 32-летнего таранного форварда «Шанхай СИПГ» и национальной сборной Австрии Марка Арнаутовича Даниэле Арнаутович опроверг информацию о возможном переходе Марко в московское «Динамо». Ранее СМИ сообщали, что в услугах Арнаутовича также заинтересован «Краснодар».

В прошедшем сезоне китайской Суперлиги Марко Арнаутович принял участие в 18-ти матчах чемпионата, в которых отметился семью забитыми мячами и голевой передачей. В текущем сезоне форвард забил три гола в четырех играх.

Марко Арнаутович перешел в «Шанхай СИПГ» 8 июля 2019 года из лондонского «Вест Хэма» за 25 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает австрийца в 10 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с китайским клубом рассчитано до конца 2022-го года.