Москва, , 19:28 — REGNUM Отрыв «Единой России» от других партий, не использующих предварительное голосование, усилился, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

По оценке АПЭК, депутатский корпус Государственной Думы в восьмом созыве обновится очень существенно — примерно наполовину. Об этом рассказал журналистам член Высшего совета «Единой России», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

«Предварительное голосование — шире по охвату чем в 2016 году: в нем уже на 17 часов 30 мая приняли участие о более 9,5 миллионов человек. Серьёзных нарушений не зарегистрировано. Она современнее: в электронном голосовании приняли участие миллионы людей. Наконец, процедура более конкурентная: в некоторых округах за право быть выдвинутым от партии борются 13−15 кандидатов», — сказал Дмитрий Орлов.

По данным на 17:00 мск 30 мая 2021 года общая явка на предварительное голосование составила 9 млн 638 тысяч человек . Из этого количества более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 3 млн 625 тысяч проголосовали очно в тех регионах, где голосование проходит по смешанной системе.

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая в 21.00 мск, сразу после того, как будут соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.