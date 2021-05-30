Париж, , 19:28 — REGNUM В нескольких городах Франции в субботу, 29 мая, прошли манифестации из-за несогласия с решением Конституционного совета Франции, который объявил противоречащим конституции школьное обучение на региональных языках. Об этом 30 мая сообщает Le Parisien.

21 мая Конституционный совет Франции объявил неконституционными две основные статьи законопроекта «о поощрении и защите региональных языков», который призывает к защите и поощрению использования этих языков в трех областях: культурное наследие, образование и сфера услуг.

В настоящее время во французской метрополии насчитывается около двадцати региональных языков и более пятидесяти во французских заморских территориях. Принятое решение отменяет возможность обучения по системе национального образования Франции на региональном языке в большей части учебного процесса. Конституционный совет посчитал, что подобная форма обучения противоречит положению конституции страны о том, что «языком Республики является французский язык».

Протестующие удивлены решением Конституционного совета и обоснованно опасаются, что из-за него школы с обучением на региональном языке могут лишиться финансирования, что в долгосрочной перспективе может привести к исчезновению языка.

Акции в защиту преподавания на региональных языках были проведены в эту субботу в Перпиньяне, Бастии, Генгане, Байонне, Кольмаре — городах департаментов, где многие жители говорят на региональных языках: каталанском, корсиканском, бретонском, баскском и эльзасском соответственно.

Напомним, с 1994 года во Франции было разрешено создавать школы с преподаванием на региональном языке, которые финансировались по контракту с государством и где большинство уроков проходило на таких языках, как окситанский, эльзасский, бретонский, баскский, каталанский, и корсиканский. С 1995 года эти школы также могли финансироваться местными органами власти, которые видели в этом способ сохранения языкового наследия страны. На данный момент в системе национального образования во Франции есть преподавание на восьми региональных языках.