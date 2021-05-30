Каир, , 19:21 — REGNUM Министр иностранных дел Египта Самех Шукри призвал возобновить мирный процесс между Палестиной и Израилем, заявил официальный представитель египетского МИД Ахмед Хафез.

«Шукри указал на необходимость укреплять (режим прекращения огня), прекратив все действия, ведущие к напряженности и эскалации, особенно на палестинских территориях», — сказал Хафез.

По его словам, Шукри также призвал принять дополнительные меры с целью закрепления перемирия между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире заявил, что усилия Египта приблизили достижение перемирия между Израилем и Палестиной.

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