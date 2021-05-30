Москва, , 19:14 — REGNUM 21-летний российский атакующий полузащитник московского «Велеса», выступающего в Футбольной Национальной Лиге, Артур Галоян может продолжить карьеру в ЦСКА. Ранее сообщалось, что Галояна также хочет подписать «Уфа».

В прошедшем сезоне Футбольной Национальной Лиги 2020/21 Артур Галоян принял участие в 39-ти матчах чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и десятью результативным передачами.

Артур Галоян перешел в московский «Велес» 1 июля 2020 года из «Торпедо» на правах свободного агента. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро. Соглашение Галояна с «Велесом» рассчитано до конца следующего сезона.

28 мая московский ЦСКА объявил о трансфере 19-летнего полузащитника сборной России Максима Мухина из «Локомотива» за 170 тысяч евро.