Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Глава Белого дома США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщил сам Байден во время выступления в штате Делавэр.

По его словам, разговор между лидерами двух стран сегодня был долгим.

«Я дал понять, что мы (власти США — прим. ИА REGNUM) не можем не выступать за права человека во всем мире», — сказал президент США.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая президент США Джо Байден в ходе своего выступления перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин твердо уверен в том, что Пекин через 10−15 лет будет «обладать Америкой».

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