Москва, 30 мая 2021, 19:09 — REGNUM На Дальнем Востоке в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 650 тысяч избирателей.
Примерно треть из них проголосовали очно на избирательных участках в семи регионах, где процедура прошла по смешанной системе
Общая явка по регионам Дальневосточного федерального округа, по предварительным данным, составила 668 658 избирателей. При этом 228 003 человек проголосовали очно — избирательные участки были открыты в Амурской, Сахалинской, Магаданской областях, Камчатском и Приморском краях, в Якутии и Еврейской автономной области.
В Приморском крае, по предварительным подсчётам, явка составила 102 848 человек — это более 7% от общего количества зарегистрированных в регионе избирателей. Больше 35 тысяч человек проголосовали онлайн, рассказал журналистам глава региона, секретарь регинального отделения «Единой России» Олег Кожемяко.
В Камчатском крае, по предварительным данным, явка составила порядка 25 тысяч избирателей — это чуть больше 11% от их общего числа в регионе. Через сайт PG.ER.RU свой голос отдали порядка 8 тысяч человек — около 31%.
В Амурской области предварительное голосование также проходило по смешанной форме — онлайн и очно. По предварительной информации, в нем приняло участие около 51 тысячи человек — это больше 8% от общего числа избирателей региона. При этом больше 7 тысяч человек проголосовали дистанционно.
Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов подчеркнул, что партия смогла в непростых условиях поставить уникальный эксперимент и создать защищенную цифровую платформу для предварительного голосования.
В воскресенье, 30 мая, в 21:00 мск состоится процедура соединения частей электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования. В ней примет участие Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
После соединения частей электронного ключа шифрования сам блокчейн будет опубликован на сайте PG.ЕR.RU.
С этого момента начнется подсчет голосов, за которым смогут наблюдать все желающие. Кроме того, любой избиратель сможет проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры.