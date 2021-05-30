Париж, , 18:55 — REGNUM Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино сообщил руководству парижского клуба о желании уйти из команды. Об этом 30 мая сообщила газета Daily Mail.

«Пари Сен-Жермен» под руководством Почеттино завершил сезон Лиги 1 на второй позиции в турнирной таблице. В Лиге чемпионов УЕФА французский клуб в полуфинале плей-офф потерпел поражение от «Манчестер Сити» с общим счетом 4:1 (1:2, 2:0).

Ранее сообщалось, что руководство лондонского «Тоттенхэма» намерено вернуть Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды.