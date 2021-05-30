Афины , , 18:48 — REGNUM За минувшие сутки на территории Греции было выявлено свыше 900 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 907 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 401 301.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов в Греции от COVID-19 достигло 12 054.

Напомним, днем ранее в Греции за сутки было выявлено почти 1,5 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией.

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