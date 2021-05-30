Иерусалим, , 18:48 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл переговоры с главой египетской разведки Аббасом Камелем. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра.

«Нетаньяху принял сегодня главу разведки Египта Аббаса Камеля и возглавляемую им высокую делегацию в резиденции премьер-министра в Иерусалиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили укрепление сотрудничества между двумя странами, а также региональные вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире заявил, что усилия Египта приблизили достижение перемирия между Израилем и Палестиной.

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