Манчестер, Великобритания, , 18:33 — REGNUM Руководство «Манчестер Сити» в ближайшее время может договориться с лондонским «Тоттенхэмом» о трансфере 27-летнего таранного форварда сборной Англии Харри Кейна. В качестве оплаты «шпоры» получат контракт Габриэля Жезуса и 70 миллионов фунтов (около 81,5 миллиона евро). Об этом 30 мая сообщило издание Daily Star.

В прошедшем сезоне Харри Кейн принял участие в 35-ти матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился 23-мя забитыми мячами и 14-ю результативными передачами. В рамках лиги Европы на счету футболиста 8+3 очка по системе гол+пас.

Из-за травмы Серхио Агуэро «Манчестер Сити» в течение всего сезона испытывал проблемы с завершением атак, что ярче всего проявилось в матче финала Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 с «Челси» (0:1).

Руководство «Тоттенхэма» еще с лета прошлого года заинтересовано в приобретении молодого форварда сборной Бразилии Габриэля Жезуса, которого портал transfermarkt оценивает в 60 миллионов евро. Габриэль Жезус перешел в «Манчестер Сити» 19 января 2017 года из «Палмейраса» за 32 миллиона евро.